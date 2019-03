Tuleohutu kodu valem – loe siit! 

Enamik kodudes puhkenud tulekahjusid saavad alguse öösiti, mil pererahvas magab. Tuli levib normaaltingimustes väga kiiresti – mõne minutiga on ruumis viibimine kõrge temperatuuri ning mürgiste gaaside tõttu eluohtlik. Arvamus, et küll keegi suitsulõhna peale üles ärkab, ei pea kahjuks paika, sest mürkgaase sisse hingates uni hoopis süveneb.

Varajase teate põlengust annab just suitsuandur, mille vali signaal hakkab tööle ruumis levivate põlemisjääkide ja suitsu peale. Häire antakse siis, kui pääsemine ja tule kustutamine on tavainimesele veel jõukohane.

Andur võiks olla igas elutoas, koridoris ning kindlasti kõikides magamistubades. Võimaluse korral ka pööningul ja keldris. Andurit ei tohiks panna vannituppa, duširuumi, ventilatsioonikanalite vahetusse lähedusse ega kööki, kuna seal tekkivad aurud ja gaasid võivad valehäireid põhjustada. Kodudes, kus suitsuandur sageli küpsetamise, duši või muu suitsu levitava tegevuse ajal valehäiret annab, on mugavaks lahenduseks vaigistusnupuga suitsuandur .

Parim valik korterisse on TAMREXi 6 kg pulberkustuti. Tegemist on universaalse kustutusseadmega, millega tohib kustutada tahkeid ained, põlevvedelikke ja põlevgaase. Samuti talub pulberkustuti külmakraade, mistõttu sobib see näiteks garaaži.