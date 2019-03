Aivar Sõerd kritiseerib Priit Sibula väidet: tänaseks on kogunud pensionivara 52 880 eurot - pole paha 

Teatavasti soovib Isamaa kaotada ära kohustusliku II pensionisamba ja muuta see vabatahtlikuks. Erakonna hinnangul pole pensionisammas täitnud antud eesmärke ning soovivad anda rohkem otsusvõimet inimestele.

"Pensioni ll sambaga aga liitusin 2002. aastal vabatahtlikult ja tänaseks on kogunenud pensionivara 52 880 eurot. Pole paha, nagu ütles kunagi Villu Reiljan," seisis Sõerdi postituses.

"Riigi poolt lisatud 4% on toimiv stiimul. Alternatiiv oleks olnud jätta liitumata ja investeerida ise 2%. Iseasi muidugi, kui palju oleks olnud neid inimesi kes oleks igakuiselt 2% investeerinud ja nii aastaid järjest. Küsitav ka, kas enda valitud finantsinstrumentide puhul (ja ilma riigipoolse 4 protsendi lisanduseta) oleks sama tulemuse saanud."

Praxise juht Tarmo Jüristo jõudis oma arvutustega samale kohale. "Priit Sibul tõi esimeses stuudios näite, kuidas tema palk oli 90ndate lõpus 3800 krooni ning küsis (ilmselt retooriliselt), et mis mõte oleks tal olnud sellest igakuiselt 2% kõrvale panna.

mind hakkas see küsimus huvitama, Kaspar ja Magnus aitasid kiirelt selle hüpoteetilise näite läbi arvutada: kui võtta alguspunktiks aasta 1999 ning eeldada, et Priidu palk kasvas sujuvalt aastani 2011, mil temast sai Riigikogu liige (millest alates on ta palk avalik), siis 2%-se säästmismäära ning 4%-se tootlusega oleks ta ise suutnud selle ajaga panna kõrvale sääste ca. €17,5k väärtuses," kirjutas Jüristo.