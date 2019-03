USKUMATU! Enam kui veerand ebola levipiirkonna elanikest ei usu haiguse olemasolugi 

Lisaks arvab enam kui kolmandik, 36 protsenti küsitletutest, et ebola on kunstlikult tekitatud probleem, et riiki destabiliseerida. Vähem kui kaks kolmandikku inimestest oleksid nõus laskma ennast ebola vastu vaktsineerida.

Rahva umbusk võimude suhtes on iseenesest muidugi arusaadav, arvestades aastakümnete pikkusi konflikte Kongos. See on aga kahjuks viinud selleni, et rahvas ei taha kuulda võtta ühtki valitsuse soovitust ega kampaaniat tervise hoidmiseks. Kangekaelne vastuseis kõigele, mis rahva silmis „mööda käsuliini“ alla tuleb, ongi viinud eelmainitud vandenõuteooriateni ebola kohta. Kuna arste ja meedikuid saadavad ohtlikel teekondadel maaküladesse sageli politseinikud või sõjaväelased, tekitab seegi rahvas usaldamatust.