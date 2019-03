Elu „Sotid selgeks“ saatejuht Marek Lindmaa: olen näinud sedagi, kuidas naaber teisele linttraktori teele ette pargib Keit Paju , täna, 00:01 Jaga:

AMETIGA RAHUL: „Olin juba väikse poisina unistanud tööst teles või raadios ning 2004. aastal loksuski kõik paika,“ ütleb Marek Lindmaa. Robin Roots

TV3 saatejuhi ja uudistereporteri Marek Lindmaa juhitud „Sotid selgeks“ on juba jõudnud kolmanda hooajani ning inimeste murede ja probleemide lahendamiseks on tal vist pea kogu Eesti läbi sõidetud. „Kindlasti oli üks eredamaid juhtumeid tänapäeva Andrese ja Pearu vägikaikavedu Paide lähistel, tüliõunaks oli tee,“ meenutab mees. Alles eelmise aasta kevadel alustanud saade on tänavu nomineeritud ka kolmele EFTA auhinnale ja on sellega enimnomineeritud telesaade sel aastal.