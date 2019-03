Juhtkiri | Uljad valimislubadused kukuvad järjest kokku? 

Praegu on erakondade punasteks joonteks teise pensionisamba reform, Rail Balticu peatamine ja kooseluseaduse tühistamine. Raske on ette kujutada, et raudtee ehitamisele tõmmatakse pidurit, eriti kui see rajataks suures osas eurorahaga. Samuti tagaks raudtee ühendused Tallinna–Pärnu ja Pärnu–Riia liinidel, mida praegu enam pole. Ei maksa ka unustada, et Pärnu on EKRE üks kantse, kus erakonna juhil oleks keerukas selgitada, miks mugav raudteeliiklus nendeni ei jõua.

Olukorras, kus riigikassa on eeldatust tühjem, nii et raha lubatu elluviimiseks napib, oleks odavaim võimalus saada punktivõit kirja kooseluseaduse tühistamisega, kuid seegi samm võib osutuda Pyrrhose võiduks. Mujal maailmas on vaid üks riik, kes on kunagi sarnase sammu astunud ja see on Bermuda. Pole just rivi, kus tahaks seista.