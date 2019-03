MÄRGAKEM MEHI! Koomik kogub toetust munandivähist rääkivaks komöödiafilmiks 

Chuckil on lisaks tööle kaotamas ka kallist abikaasat Helenat (Marta Laan), kes on otsustanud mehe maha jätta. Languse peatab veel suurem langus ehk avastus, et Chuckil on munandivähk ning, nagu ta ise ütleb - silme eest terendab oht jääda lisaks oma „ahelatele“ ilma ka oma „pommidest“.

Stewart Johnson, kes on elanud Eestis üle 20 aasta ja kuulub koomikutetrupi Comedy Estonia loojate hulka, haigestus mõned aastat tagasi munandivähki, mis andis siirdeid. Haiguse väljaravimiseks oli vaja nii invasiivset kirurgilist kui ka keemilist sekkumist. Stewart pidas blogi, kus rääkis avameelselt ja humoorikalt vähist ning suhetest lähedastega. Kirjad blogilugejatelt, kes leidsid Stewarti kogemusest jõudu, andsid talle idee vähilugu ka filmiks kirjutada, et tema sõnum jõuaks võimalikult paljudeni.

Projektile on teiste seas õla alla pannud telesaatejuht Roald Johannson. „Arvestades, et Eesti mehe eluiga jääb endiselt Euroopa Liidu keskmisele kõvasti alla, on ülimalt oluline, et saaksime Eesti mehe lõpuks arsti juurde. Eesmärk pole meie niigi suure koormuse all ägavat meditsiinisüsteemi koormata tagajärgedega võitlemisega, vaid rõhutada just ennetustöö tähtsust,“ põhjendab Johannson.