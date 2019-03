FOTOD | Tallinna-Pärnu maanteel põrkasid kokku veok ja sõiduauto 

Tolmupilve tõttu ei märganud veokijuht, et sõiduauto oli vasakul kõrvarajal hakanud tegema temast möödasõitu ning hakkas omakorda tegema möödasõitu enda ees olevast sõidukist. Toimus kokkupõrge veoki haagise ja sõiduauto vahel, mille tagajärjel paiskus Golf vastu teepiiret.

Mõlemad autojuhid on kained ja omavad vastava kategooria juhiluba. Keegi vigastada ei saanud ning sündmuskohal pole liiklus häiritud.

„Selles liiklusõnnetuses ei saanud õnneks keegi viga. Kindlasti tuleb meeles pidada, et enne manöövri sooritamist või möödasõitu tehes peab veenduma, et manööver on ohutu,“ sõnas Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Pirko Pärila.