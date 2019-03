Softshell – võlujope meie kliimasse? 

Kas mäletad möödunud jaanipäeva? Softshelliga oli niiskel ja jahedal õhtul lõkke ääres väga mõnus ja kuiv istuda. Kas mäletad möödunud veebruari keskpaika, kui viie plusskraadi juures talvejopega palav hakkas? Softshell on praktiline ja mõistlik rõivaese, mida ühegi hooaja lõpus kapipõhja pakkima ei pea. Oskusliku riidekihtide kombineerimisega kulub Softshell marjaks ära nii suvel, kevadel, sügisel kui ka talvel!

Hea Softshell on kasulik investeering, sest kappi seisma see ei jää. Softshell on parim valik alates kuuest miinuskraadist kuni kümne plusskraadini.

Softshell sobib sellise ilmaga, mis pole ei liiga soe ega väga külm; mitte paduvihmane, kuid pisut niiske; samuti tuulisel päeval. Softshelli võib vabalt nimetada mõõduka ilma jopeks.



Kuidas Softshell toimib?

Softshell on valmistatud kahe- või kolmekihilisest kangast, mis on tavaliselt vooderdatud õhukese pehme fliisiga. Vetthülgav on Softshell kindlasti – kui aga pealmine kangas on lamineeritud veekindla membraaniga ning kõik õmblused teibitud, on rõivas koguni veekindel.

Samuti laseb Softshell õhku läbi. Kuna õhumolekulid on väiksemad kui veemolekulid, saabki kangas olla üheaegselt veekindel, kuid hingav. Kanga tihedus on sätitud nii, et õhumolekulid pääseksid liikuma, kuid veemolekulid läbi tungida ei saaks.

Millal Softshell enam ei toimi?

Softshell on küll universaalne jope, mida saab tihti kanda, kuid olud võivad muutuda. Softshell ei toimi enam, kui õhusooja on üle 10 kraadi (sellisel juhul on mõnusam kanda pigem head pusa) või kui liikumisaktiivsus tõuseb sedavõrd kõrgele, et jope sisse tekkinud kehasoojus ei suuda enam piisavalt kiiresti Softshellist läbi tungida. Ka siis tuleb alternatiivide peale mõelda.

Mugav ja funktsionaalne

Tähtis on jope disain, lõige ja mugavus. Softshell kangast valmistatud jope võib olla küll heade omadustega, kuid ebamugavat riiet ei ole mõnus kanda. Eelpainutatud käised, korralikult ümber kaela hoidev kõrge krae, 3D lõiked, funktsionaalsed taskud jms on kindlasti sama olulised kui materjal.