Terve päev jalgadel? Tee see endale mugavamaks! 

Euroopa suurima sisejalatsite valmistajana on Saksamaa ettevõtte ABEBA esimene soovitus pidada silmas ergonoomilisust. Parimate ortopeedidega koostöös valminud jalanõud arvestavad jalgade loomuliku liikumisega ning toestavad just õigeid piirkondi parajal määral.

Sisetingimustes on jalanõude hea hingavus väga tähtis. Liigne soe õhk peaks saama väljuda läbi jalatsite pealsete ja lahtise kannaosaga jalanõudel ka tagant. Nahk on naturaalne materjal, mis leiab ikka veel laialt kasutust jalanõude, kinnaste jms valmistamisel, sest selle looduslikku omaduste komplekti on raske asendada. Nahk laseb õhku läbi, on väga vastupidav paindumisele, vetthülgav ning erinevalt sünteetikast reguleerib väga hästi jalatsi sisekliimat (temperatuuri- ja niiskustaset).