Päikeseprillide hästi hoitud saladus avastatud! 

Päikeseprillide esmane ülesanne on kaitsta silmi UV-kiirguse eest. Märgistus UV400 prillidel annab kindluse, et piisav kaitse on tagatud. Samuti on väga oluline enne päikeseprillide ostu veenduda, et tegemist on kõrgeima võimaliku optilise klassiga. See tähendab, et prillid ei moonuta vähimalgi määral vaatevälja.