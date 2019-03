Prokuratuur esitas süüdistuse Indrek Tarandit rünnanud meestele 

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Alar Lehesmets selgitas, et oma seisukohtade kaitseks vägivalla kasutamine on lubamatu. „Igal inimesel on õigus meelt avaldada ning Riigikogu esine plats Toompeal ongi kõige õigem koht, kus oma arvamus välja öelda. See õigus peab jääma igale inimesele ning seejuures ei tohi keegi karta, et teda oma mõtete välja ütlemise eest võidakse rünnata,“ selgitas vanemprokurör Lehesmets.