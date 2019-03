Ainult toimiv tulekustuti päästab sinu elu ja vara! 

Olles tulekustuteid 20 aastat kontrollinud ja hooldanud, on TAMREXi spetsialistid näinud ja kuulnud kõike. Seetõttu teatakse hoiatada, et pealtnäha kena punane, ühegi kriimuta tulekustuti ei pruugi tegelikult töökorras olla.

TAMREXi tuleohutusosakonna juhataja Margus Oberschneider alustab loetelu manomeetri valenäitudest: „Väga tihti tuuakse meile tulekustuti, mille manomeeter on kenasti rohelises alas ja viitab justkui oleks rõhk seadmes täpselt õige. Asja uurides selgub aga, et osuti on kinni kiilunud ega liigu paigast ka siis, kui see tulekustuti küljest lahti keerata.“

Oberschneider lisab, et turul liigub igasuguseid tulekustuteid, mõnel neist saab rõhku kontrollmanomeetriga mõõta ja mõnel mitte. TAMREXis suunatakse kahtluse korral viimased hooldusesse, mis näeb ette süvitsi tulekustuti kallale minekut. Kui aga kontrollida tulekustutit seal, kus puudub nii tootja kontroll- ja hooldusjuhend kui ka oskused ja teadmised, saab selline tulekustuti uue kontrollkleebise peale, justkui oleks kõik korras. Sellise kontrolli eest on Oberschneideri hinnangul iga makstud sent liiga palju.

„TAMREXi kahe aastakümne pikkust järjepidevat kogemust võib usaldada. Me ei anna kliendile tagasi tulekustutit, mille töökorras me ise kindel ei ole,“ ütleb ettevõtte tuleohutusosakonna juhataja.

Sama lugu on uue tulekustuti ostuga: näiteks võib endale osta 30 euro eest 6kg pulberkustuti, mille kvaliteet on küsitav, tööle rakendumine ebakindel, efektiivsus minimaalne ja kontrollimine vahel suisa võimatu. Selle tootega ostab klient endale hulga probleeme, pahameelt, edasi-tagasi käimist ning pidevat rahakulutamist. Tavaliselt selgub, et perioodilist hooldust tuleb sellele võrreldes TAMREXi pulberkustutiga kaks korda tihedamini teha (sest tootja on nii ette kirjutanud ja enamasti on põhjuseks õhemast materjalist kest), samuti manomeetri probleemid, rõhu mõõtmise keerukus jms.

Niisiis soovitab Oberschneider viia koju parim tulekustuti Euroopas: TAMREXi 6kg Premium pulberkustuti, mis oma 79-eurose hinna juures teenib sind 30 aastat ja enam. Kui see tundub kallis, siis mõtle, mida saaks 79 euro eest mõnest elektroonikapoest, mitu kolmeeurost kohvi või kui palju maksis eritellimusel valmistatud disainerlamp . Siis saad ehk aru, et see hind oma pere elu ja vara päästmiseks on enam kui mõistlik, leiab Oberschneider .

Kodus ja mujal sisetingimustes hoitavat tulekustutit tuleb kontrollida iga kahe aasta tagant. Autos, paadis ja muudes keerulisemates või välistingimustes hoitav tulekustuti tuleb ette näidata igal aastal.