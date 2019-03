Seisukoht Seisukoht | Enne internetti paluks asfalti Vidrik Võsoberg, Kalale! peatoimetaja , täna, 17:00 Jaga:

Teet Malsroos

Olen iseenesest muidugi nõus, et maale on kiiret internetti vaja. Aga minu arvates tuleks kõigepealt tegelda küsimusega, mille kõrval interneti kättesaadavus on pseudoprobleem – teedega.