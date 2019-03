Galeriid SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Linnar Priimägi! Ohtuleht.ee , täna, 12:00 Jaga:

Tairo Lutter

Täna tähistab oma sünnipäeva eesti kunstiteadlane, kriitik, luuletaja ja Tallinna Ülikooli dotsent Linnar Priimägi. Ta on lõpetanud aastal 1972 Tallinna 42. Keskkooli ja Tartu Riikliku Ülikooli romaani-germaani filoloogi diplomiga, kaitsnud magistrikraadi kunstiajaloo alal Eesti Kunstiakadeemias ja doktorikraadi psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis. Ta on õpetanud Tartu Ülikoolis saksa keelt ja kirjanduspoliitika teooriat, Eesti Muusikaakadeemias filosoofia ajalugu, Eesti Õigusinstituudis kunstiajalugu, Tallinna Ülikoolis kultuurilugu, mainekujundust, propagandatehnikaid, režiid, turundust ja stilistikat. Aastatel 2002 ja 2003 nõustas Priimägi Tallinna Linnavalitsust kuvandiloomes. Tema ideedest on realiseerunud Vabaduse kell, ellu on kutsutud Tallinna päeva tähistamine 15.mail jm. Palju õnne!