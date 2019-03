Tartu Ülikool ootab maikuus kõiki vilistlasi suurele peole 

Rahvusülikooli sajandal aastal toimuva vilistlaspäeva sõnum on ühtehoidmine ja koosminemine. Vilistlaspäeval on kogu Tartu linn ülikooli lõpetanute päralt, toimub arvukalt üritusi ning linnaruumis seatakse vilistlaste jaoks sisse mõnusat olemist ja elamusi pakkuvad alad. Kokkutuleku päevakava ja instituutides toimuvate üritustega saab tutvuda vilistlaspäeva kodulehel.

Peale vilistlaste, kes on tudengiaastad veetnud Tartus, ootab ülikool kokkutulekule ka neid, kes on lõpetanud õpingud kolledžites, samuti ülikooli endiseid ja praegusi töötajaid.

Vilistlaste kokkutuleku projektijuhi Karl Vetemaa sõnul teevad korraldajad kõik endast oleneva, et päev kulgeks vilistlaste jaoks võimalikult ladusalt ja meeldejäävalt. „Soovitan haarata kinni võimalusest ja broneerida oma kursusele või seltskonnale ülikoolis tasuta ruum, et oleks kindel koht, kus kokku saada ja ülikooliaegu meenutada,“ lisas Vetemaa.

Kokkutulekupäev algab kell 12 kogunemisega ülikooli peahoone ees, kus vilistlasi tervitab rektor Toomas Asser. Toomemäel peetakse mõttetalgud, et rääkida ülikooli tulevikust, Tartu omapärast ja eelistest ning vilistlaste kaasamisest Tartu linna ja Tartu Ülikooli tegemistesse. Aulas esitletakse Theodor Lutsu 1932. aastal valminud filmi „Alma mater Tartuensis“ restaureeritud versiooni.

Kell 18 kogunetakse Raekoja platsile, et näidata alma mater’i ja vilistlaste ühtsustunnet ühislaulmisel. Kui platsile koguneb üle 4300 vilistlase, on see maailma suurima osalejate arvuga vilistlaskokkutulek ning sünnib uus Guinnessi rekord. Seejärel minnakse rongkäigus õhtusesse peopaika Tartu Ülikooli spordihoones. Peoõhtu algab sõnavõttude ja suurejoonelise meelelahutuskavaga. Meeleolu loovad tuntud artistid, sealhulgas Curly Strings, Ultima Thule ja Marten Kuningas.