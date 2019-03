Pere ohutus ei ole kokkuhoiukoht! 

Suitsuandurid päästavad elu, sest annavad põlengust kiire teate. Seejärel saab kogu pere evakueerida – aga mis saab edasi? Kui tulekustutit pole, saab vaid palvetada, et päästjad 3-5 minutiga kohale jõuaksid. Halbade asjaolude kokkulangemisel, nagu ummikud, kodu kaugus depoost, raskesti leitav asukoht jms, pole päästjatel kohale jõudes enam palju teha.

Kvaliteetne tulekustuti on ainus vahend kodu päästmiseks. Sellega saab põlengu summutada juba algstaadiumis, kui tulekolle on alles väike.

Seega, tulekustuti tuleb valida parim saadaolev! See tagab seadme töökindluse, piisava efektiivsuse ja pika eluea. Pererahvale aga rahuliku une ja kindla teadmise, et õnnetuse korral on kohe võtta hea abivahend, millega suurem kahju ära hoida.

TAMREX Premium 6 kg pulberkustuti on parim, mida Eesti turul pakutakse. See on enneolematult hea võimekusega, kvaliteetsetest komponentidest kokku pandud, töökindel, mugavalt 10-aastase hooldusvälbaga ning teenib vähemalt kolmkümmend aastat.

Parim kustutusvõimekus: 55A 233B C

Efektiivsusklassid on sellel pulberkustutil võrdsed kaks korda suurema, 12kg kustuti näitudega. Võtmesõnaks on erakordselt tõhus pulbriseg. Nõrgematel kustutitel on küll sama hulk pulbrit, võib-olla isegi samad efektiivsusklassid, kuid kustutusvõimekus sellegipoolest kehvem (sageli koguni vähim lubatud, et tagada standardis nõutud minimaalne töövõime). Minimaalset kaitset ei taha oma perele aga arvatavasti keegi.