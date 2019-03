Võitlus Brexiti ümber: parlament hääletab täna lahkumislepingu üle kolmandat korda

Suurbritannia peaminister Theresa May on lubanud vähemalt sadakond korda, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust 29. märtsil. Nüüd siis on kuupäev edasi lükatud vähemalt 12. aprillini. Ja kes oskab öelda, kas ka siis lahkutakse.

Parlament on May lahkumisplaani kaks korda võimsalt tagasi lükanud, ning tänaseks on planeeritud kolmas hääletus. Mõnel päeval tundub, et ka kolmandal korral kukub plaan läbi, ehkki mõnel teisel päeval on märke, et plaani vastased muudavad meelt.

BREXITI VASTU: Londonis parlamendihoone juures avaldavad pidevalt meelt Euroopa Liidust lahkumise vastustajad. PA Pictures/Scanpix

Ja isegi kui Bercow’d suudeti veenda, millised on šansid, et plaan läheb läbi? Numbreid tundvad vaatlejad loevad määravaks valitsusliitlase DUP (Põhja-Iiri demokraatlike unionistide partei) otsust plaani mitte toetada. DUP esindajaid on parlamendis küll vaid kümme, ent plaani poolt ei hääletaks ka teatud osa May enda parteist, nii et vaatlejate meelest oleks plaani läbiminekuks vaja opositsiooni seast veel 30 hääle toetust ja seda peetakse kahtlaseks.

Ajalehed avaldavad May poliitilisi nekrolooge

May plaani läbiminekust sõltub ka peaministri enda saatus. Kolmapäeval lubas ta parteikaaslastele, et astub tagasi, kui riik on Euroopa Liidust lahkunud. Tagasiastumiseks on talle ammugi survet avaldatud. Tähelepanuväärne on sealjuures May sõnastus: „Tean, et on inimesi, kelle mureks on see, et kui lahkumisleppe poolt hääletada, siis võtan mina seda kui mandaati järgmise [läbirääkimiste] faasi juurde kiirustamiseks ilma meile nii vajaliku aruteluta. Ma ei tee seda. Kuulen, mida räägitakse.“ Selline ongi siis May lubadus tagasi astuda.