Martin Helme nõuab ERRilt EKRE suhtes kriitiliste ajakirjanike karistamist 

Kirjas palub Helme nõukogul päevakorrapunktina kirja panna arutelu selle üle, et ERR valimiste järgsel perioodil avaldatud uudiste- ja arvamussaated polnud objektiivsed.

„Mida kavatseb juhatus reaalselt ette võtta, et tekkinud tõsine seaduserikkumine (ERR seadus paragrahv 3, lg 3,5, paragrahv 6, lg 2, 3, 4, 5) ei jääks ajakohaselt ja proportsionaalselt karistamata? Kas juhatus kavatseb taas, nagu tavapäraselt, käsi laiutada ja öelda, et ups, proovime tulevikus paremini. Või on plaanis oma totaalset kallutatust ja ebaprofessionaalsust demonstreerinud töötajad eetrist maha võtta,“ küsis Helme kirjas ja uuris, kaua kavatsetakse jätkata organisatsiooni tõsiseltvõetavuse ja usaldusväärsuse põhja laskmist.