Ats Miller | Brexit pole täitnud ühtegi lootust 

Teine tuleneb otseselt esimesest ja on teatud mõttes teine vaade samale asjale – sa pead endale selgeks tegema, mis õieti on edu? Mida sa üldse saavutada tahad ja mis hinnaga? Suurbritannia on viimase põlvkonna aegu laias laastus muust Euroopa Liidust edukam ja jääb nõustuda analüütikutega, et selle põhjustes on tähtsal kohal riigi avatus. Mis aga teiselt poolt on toonud kaasa näiteks selle, et Inglismaa on üks väheseid riike maailmas, kus kohalike koolist väljalangemise protsent on suurem kui sisserändajatel. Veel karmimalt öeldes – riik on jõudnud selleni, et kõige probleemsemate piirkondade põhiasukad on vaesed britid. Taaskord – laskumata põhjalikult selle fenomeni psühholoogilistesse ja majanduslikesse toimemehhanismidesse (alates koloniaalimpeeriumi valitsemisajast jäänud võltseufooriast ja lõpetades näiteks ametiühingute mahasurumisega), tähendab „edu” põlisrahva väljavahetamist, ehk isegi kui seni edukaks peetav integratsioonipoliitika on ka jätkuvalt edukas, pole need enam tegelikult inglased, kes sellest rõõmu võiksid tunda.