VIDEO | Piirivalvurid hajrutasid öises metsas kagupiiri kaitsmist 

"Tõsi on, et lumerikas talv tõi kagupiirile piltlikult öeldes rahuaja, sest kurikael ei riski reeglina lumele jälgede jätmisega. Olgugi, et piirikuritegevus oli vahepeal talveunes, on piirivalvurid pidevalt lihvinud oma oskusi, et välispiir oleks igal ajal võimalikult hästi kaitstud. Nüüd, mil talv selja taga ja piiriäärsel alal pinnas rohenemas-tahenemas, on oht piiriüleseks kuritegevuseks ja ebaseaduslikeks piiriületusteks aga taas kõrgem," kirjutab Lõuna prefektuur Facebookis.