Soomlasi kahtlustatakse vägivaldse lapspornovõrgustiku organiseerimises 

Juurdlust juhtiv Sanna Springare teatas, et selle juhtumi puhul on tegemist lastele tehtava vägivallaga ning sellest seksuaalse naudingu saamisega. Springare kirjeldas võrgustiku liidrit kui meest, kellel on ühiskonnas väljapaistev roll. Kõik viis kahtlusalust on mehed, kellest neli on olnud ka varem politsei poolt vahistatud.

Avastati erakordselt palju materjali

Juhtumi kohta on leitud erakordselt palju materjali. Politsei valduses on 138 elektroonikaseadet, ning ainuüksi võrgustiku juhi valdusest leiti rohkem kui 400 tundi kestvat illegaalset videomaterjali. Kokku on ametivõimud konfiskeerinud 96 terabaiti materjali. Uurijate hinnnagul võib selline konfiskeeritud materjali maht sisaldada üle 30 miljoni foto. Siiski võtavad suure osa 96 terabaidisest materjalist enda alla videod.

Uurijad väidavad, et mõnel juhul võisid lapsed olla uimastatud amfetamiiniga. Springare sõnul olid kahtlusalused äratanud usaldusväärsust: „Sel juhul julgesid vanemad jätta oma lapsi inimeste hoolde, keda nüüd kuritöödes kahtlustatakse.“ Riikliku juurdlusbüroo väitel toimusid mõned seksuaalse kuritarvitamise juhtumid väikeses omavalitsustes, mida ohvrite anonüümsuse tõttu ei avalikustata.

Otseülekanded üle Euroopa

Juurdluse käigus selgus, et Soomes valminud materjali jälgisid otseülekandes lapspornovõrgustikku kuulunud inimesed 17 riigist. Soome riikliku juurdlusbüroo teadaandel on tegu Euroopa ja lääneriikidega.