Helir-Valdor Seeder: ideaalis võiks koalitsioonilepe sündida enne järgmist neljapäeva 

"Koalitsioonilepingu sõlmimine jääb järgmisesse nädalasse. Ma ei oska öelda, mis päevale täpselt, aga ideaalis enne järgmist neljapäeva, mis on suure tõenäosusega riigikogu kokkukutsumise päev," selgitas Seeder ERRi uudisportaalile.

Seeder avaldas lootust, et järgmiseks neljapäevaks on kokku lepitud ka personaalia osas, sest siis seisavad ees riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimised. Poliitik ei pidanud tõenäoliseks, et mõni osapool hakkab kõneluste praeguses faasis laua tagant lahkuma ja riigieelarve 240 miljoni euroga miinusesse jäämine läbirääkijaid ei heiduta.