Ammuga relvastatud tagaotsitav britt üritas Austraaliast skuutriga põgeneda 

Kui mõisteti, et põgenema on pääsenud tagaotsitav kurjategija, hakkasid kolm institutsiooni teda jälitama: Austraalia piirivalve, föderaal- ja Queenslandi politsei. Austraalia piirivalve põhjapiirkonna ülem Jo Crooks teatas, et arreteerimine oli edukas tänu infojagamisele agentuuride vahel. „Kõik, kes arvavad, et saavad märkamatult Austraaliasse siseneda või lahkuda, peaksid uuesti järele mõtlema,“ tõdes Crooks kindlameelselt.