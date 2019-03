Palju õnne! Natali ja Velvo Väli pere saab peagi lisa: lapse sugu selgub sündides 

Natali ja Valvo peres kasvab tütar Viktoria, kes sündis 2016. aasta augustis. Toona otsustas naine kodusünnituse kasuks. Kas seda teed minnakse ka sel korral, Valvo veel öelda ei oska. „See selgub siis, kui näeme, milline on ema tervis viimasel perioodil ja alles siis saab otsuse vastu võtta. Kuid kui kõik on ideaalne ja korras, siis on see täitsa suur võimalus.”