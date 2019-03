Cruise ei luba Kidmanil nende poja pulma tulla 

Radar Online'i andmeil on 24aastane Connor Cruise saientoloog nagu tema Hollywoodi staarist isagi. Ka Tomi ja Nicole'i tütar Isabella (26) on ususektis tähtsal positsioonil. Veebikülje kinnitusel on Cruise keelanud oma eksabikaasal poja pulma tulla, kui too peatselt oma itaalia sõbratari Silviaga abiellub. Kidman ei jaga nende usku ning on saientoloogiakiriku mustas nimekirjas.

„Selle otsuse taga on Tom ja Tomi sõna on seaduseks,“ ütleb Radari allikas. Kui Cruise Kidmani 2001. aastal ootamatult maha jättis - Nicole ei tea enda sõnul tänini, mis selle põhjuseks oli -, jäid väiksena adopteeritud Connor ja Isabella isa hoole alla.

Endine DJ Connor Cruise tegeleb nüüd süvamerekalastusega. Isa on talle jumaluse eest ja noormees ei hakkaks Tomile eales vastu, väidab Radar Online'i allikas.

Saientoloogiakirikus audiitorina tegutsev Isabella kinnitas hiljutises kirjas sekti Londoni harule, et saientoloogia päästis tema elu. Audiitori ülesanne on aidata teisi saientolooge intensiivsetel eneseanalüüsidel. Abiks on e-meetri nimeline elektrooniline seade, kirjutab People.