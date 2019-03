Tatjana Kosmõnina: „Ma ei tea, kas see on lõpp või millegi uue algus." 

Teatriekspert Jaak Alliku sõnul on Tatjana Kosmõnina tõusmas üheks kõige huvitavamaks naisnäitlejaks Vene teatris. „Samal ajal on tal ka lavastaja ambitsioonikust ja nii tõi ta 2018. aastal Vene teatris välja oma monolavastuse „Nastja Nastja, Nastja“. Mononäidendi puhul on see küllaltki riskantne ettevõtmine, kui sa ise oled lavastaja ja üksinda laval, aga „Nastja, Nastja, Nastja“ kohta tuleb küll öelda, et Tatjana Kosmõninal on see kahtlemata väga suur kordaminek,“ märkis Allik.