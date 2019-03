TEATRIAUHINNAD | Karl Laumets: ma ei oskagi oma üllatust ja imestust sõnadesse panna! 

Kust võtab noor teatraal pähe idee tuua lavale rahvuseepos? "Ütlen kohe, et tegelikult ütless mu kursavend Mehis Pihla, kui me alles lõpetasime kooli, et kui Vanemuine ei lavasta Eesti 100 raames "Kalevipoega", siis on midagi väga valesti," naerab Laumets. " Kui selgus, et lähen Vanemuisesse, küsisin mehiselt, kuidas siis jääb? Elu läks aga nii, et jäin seda üksi tegema, aga ma ei ole kinfle, kas ma ilma Mehiseta selle idee peale tulnud. Seda me ei tea keegi, aga olen Mehisele väga tänulik."