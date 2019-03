TEATRIAUHINNAD | Allan Noormets: see auhind oli tõesti väga suur üllatus, sest see oli mu esimene! 

"Vahest juhtub niimoodi, et kohe algusest peale, proovisaalide esimestes liikumistes, on kuskil midagi väga õiget," otsib Noormets vastust küsimusele kui kergelt või raskelt auhinnatud roll talle kätte tuli. "Me mõtleme lavastajaga ühtemoodi ja see tee, mida läbida, on aegusest peale õige tee. Seda ei juhtu väga tihti. Alguses ju seda ei tea, aga hiljem, kui tagasi mõtled, mismoodi see kõik sündis, siis võib isegi öelda, et see läks suhteliselt lihtsalt."

Säärane juhuste kokkulangemine, et töötad lavastajaga, kellega oled ühel lainel ning tegu on ghaarava materjaliga, on näitlejale kui õnnistus, usub Noormets. "Need on õnnistavad hetked teatris," lisab ta. "Ma võin praegu öelda, et Uku on minu tüüpi lavastaja ja mulle väga meeldiks temaga veel koostööd teha, kui saab. Ta andis mulle selle usu tagasi, et teater on ikkagi kollektiivne kunst ja ainult ühistöös saab sündida lavastus, mis toimib."