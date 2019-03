Kuidas venelased Eesti ründamist näitlesid 

Tollane Sõjavägede staabi 1. osakonna ülem kolonelleitnant Alfred Luts kirjutab oma mälestustes 1939. aasta kevadest: „2. diviisi ülem teatas, et üks suurem punaarmee ratsaväekoondis on teostanud demonstratsioonrünnaku meie piiri suunas. Vaatluse andmeil on mitu kilomeetrit laial rindel suured ratsaväe massid lähenenud meie piirile. Mõnisada meetrit enne piirile jõudmist on ratsavägi asunud rünnakule, kusjuures ratsaväelased on relvadega veheldes ja hurraa karjudes kihutanud tuhatnelja meie piirini. Seal on ründajad peatunud, meeskonnad jalastunud ning komandörid uurinud kaarti ja kiikritega vaadelnud meiepoolset maa-ala. See oli esimene ja suurem N. Liidu sõjaliste jõudude demonstratsioon piiril. Piiritagune maastik oli niisuguseks demonstratsiooniks kõigiti soodus. See oli lage ja vaadeldav paljude kilomeetrite ulatuses sügavuti ja rinnetpidi.“