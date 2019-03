Itaalia ja Malta valitsused: piraadid vallutasid neid Vahemerest päästa üritanud aluse 

Malta sõjavägi üritab laeva kapteniga ühendust saada, kuid see ei õnnestu. Väidetavalt vallutasid merest üles korjatud põgenikud kaubalaeva vallutasid Liibüa vetes. Umbes 108 inimest olid eksiarvamusel, et laev suundub Itaalia poole, kuid kui laeva meeskond teatas, et viib nad Liibüasse tagasi, läks pardal mässuks.