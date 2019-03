VIDEO | „Pealtnägija“: töötajate sõnul makstakse Oleg Grossi ettevõttes ümbrikupalka 

Aasta alguses jõudis „Pealtnägija” toimetusse vihje, et 1800 töötajaga ettevõttes makstakse ümbrikupalka. Loo allikateks on Tarmo, Pille ja Raimo (nimed muudetud), kes on veel ettevõtte palgal või on sealt hiljuti lahkunud

Pille sõnul makstakse talle pool ametlikult ning pool mitteametlikult. Endise töötaja Raimo rääkis, et mustalt makstakse palka kõigile peale kontoritöötajate. „Ei pea väga suur Sherlock Holmes olema. Piisab, kui logida sisse maksu- ja tolliametisse ning vaadata, palju on riigile makse laekunud ja need summad on naeruväärsed,” kommenteerib praegune töötaja Tarmo.

Tema sõnul on skeemiga seotud vähemalt OG Elektra keskastme juhid ning ettevõtte soov oli panna töölepingusse punkt, mille järgi saaks ta osa tasust pangakontole, teise osa sularahas.

Ümbrikupalgal käivad töötajad järel väikses kabinetis. Selle tõestamiseks võttis mees kahel palgapäeval kaasa peidetud kaamera. Salvestusest on näha, kuidas tema ülemus võtab suurest kastist välja rahaga täidetud kilekoti, millele on kirjutatud mehe nimi. Sarnaseid kilekotte teiste töötajate nimedega on kastis teisigi.

Lisaks suhtleb „Pealtnägija” teiste ettevõtte töötajatega, kellest osad eitavad ümbrikupalga maksmist, teised ütlevad, et see on avaliku saladus. Ümbrikupalga tõestamise teeb keerulisemaks asjaolud, et väljamakseid põhjendatakse mõnikord preemiatena ning OG Elektri omaniku näol on tegu mõjuvõimsa isikuga suhteliselt väikeses piirkonnas. „Eestis mõistes on ta mõjukas tegelane, kuid Ida- ja Lääne-Virumaal on Oleg Gross pooljumala staatuses,” sõnas Tarmo.

Maksu- ja Tolliameti (MTA) maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul sõnas, et salakaameral nähtu on tavatu, kuid pole veel ebaseaduslik. Tema sõnul pole MTA-l ettevõttele etteheiteid.

OG Elektra eitab maksupettust. „Te laimate ettevõtet, seda ei eksisteeri. Ma ei taha ebatsensuurset väljendust öelda, aga see on mõistusevastane, milleks meil ettevõte peaks sellise absurdsusega tegelema," rääkis ettevõtte jaekaubanduse juht Üllar Lehesoo „Pealtnägijale”, kui oli eksperimendist haisu ninna saanud. Lisaks väitis ettevõtte, et saate tegijad on nende töötajaid terroriseerinud ning tunnistusi välja pressinud.