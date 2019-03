TEATRIAUHINNAD | „Tõe ja õiguse“ täht Ester Kuntu: Kristallkingakese auhind oli mulle suur üllatus! 

Noore näitlejana on olnud Kuntul õnne teha erakordselt palju rolle. Säärane saatus on iga algaja näitleja unistuseks. "Mul oli suur õnn teha kooliajal ja kohe pärast kooli suuri rolle ja tõesti oli neid palju," lausub Kuntu, kelle meelest pole noore näitleja kaoks kõige tähtsam kohe tohutul hulgal tööd saada. "Arvan, et noorele näitlejale on oluline see, mis tööd ja mis materjale teha. See on mulle olulisem, kui lihtsalt palju tööd teha. Jah, ma valin küll, milliseid rolle teha." Vabaduse valida annab Kuntule tõik, et ta on endale kindlameelselt valinud vabakutselise näitleja tee. Samas ei välista ta, et kunagi tulevikus võib teda leida mõne repertuaariteatri trupist.