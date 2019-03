Theresa May lubab ametist lahkuda, kui parteikaaslased tema diili toetavad 

BBC ja Independent vahendavad, et May lubas ametist lahkumist tooride partei kinnisel kohtumisel. Tema ja euroliidu vahel kaks aastat väldanud läbirääkimiste tulemusena loodud kokkulepe on parlamendis juba kaks korda maha hääletatud. Opositsioonipoliitikud osutavad sellele, et on äärmiselt tavatu, et kahel korral kolinal läbi kukkunud peaminister endiselt ametis on.