Prantsusmaal levinud valejutud lapseröövidest viisid vägivallani 

Politsei sõnul on kõlakad kord valgest, kord kollasest, kord punasest kaubikust ja sellesse peituvatest lapseröövlitest väljamõeldised. Paraku tekitasid kuulujutud, et röövliteks on romad, rumeenlased või bulgaarlased reaalset kahju, kui 70 inimest Pariisi lähistel romade laagreid ründasid. Politsei vahistas 20 vägivallatsejat.