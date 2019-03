Elu VIDEOINTERVJUU | Uudo Sepp: kui tüdruk mu maha jättis, panin ta kingitud šokolaadi põlema ja viskasin sillalt alla Anu Saagim, Video: Jörgen Norkroos , täna, 00:01 Jaga:

Milline on viimase hooaja „Eesti otsib superstaari“ võitja Uudo Sepa esimene mälestus ja millega ta kooliajal tüdrukutele muljet avaldas? Mis pille on ta õppinud ja kuidas tal koolis läks? Täna 22aastaseks saav Uudo paljastab sünnipäeva puhul 22 kildu oma elust, mis on teda kujundanud selliseks meheks, nagu ta praegu on.