Personaaltreeneri abil saavutad suurepäraseid trennitulemusi – ja see ei olegi liiga kallis! 

Paljud naised arvavad, et jõutreening muudab nende keha mehiseks, aga liigne lihaselisus naiseiluga kokku ei käi. See on vaid eelarvamus. Õigete harjutustega, eriti veel, kui need on sooritatud personaaltreeneri valvsa pilgu all, vaid rõhutatakse naiselikke kurve. Asi on selles, et alates suguküpseks saamisest hakkavad kõikide naiste lihased tasapisi atrofeeruma, ja see ei mõju figuuri atraktiivsusele sugugi hästi. Kusjuures liiga sagedased jooksulindi treeningud hoopis soodustavad lihaskoe atrofeerumist.

Tõeliselt häid tulemusi on jõusaalis iseseisvalt keeruline saavutada. Statistika järgi saadab jõusaalides treenijatest vaid 5% pidevalt edu. Et tulla siinkohal appi, lõi BodyLab ainulaadse süsteemi, mille analooge Eestis veel pole. BodyLab pakub teenust, mis sisaldab endas komplekslähenemist. Täites kõiki treeneri soovitusi nii treeningusaalis kui kodus, on tulemuse saavutamine lihtsalt möödapääsmatu!

Õige programmi järgi tehtud jõutreeningu abil saab lihased vormi viia ning nende võimsust ja tihedust suurendada, muutmata siiski ümbermõõtu. Plussiks kõigele eelnevale on veel see, et lihaskude stimuleerib rasvaladestusi põletama, ehk siis – mida rohkem on meil lihaseid, seda enam kaloreid me kulutame.

Korraga trennis kuni kolm inimest

Alustades fitnessitreeninguid, on raske endale ise oma funktsionaalse seisundiga sobivaid harjutusi valida. Kindlasti on vaja kogenud spetsialisti kontrolli ja julgestust. Valesti sooritatud harjutused pole mitte lihtsalt kasutud, vaid võivad organismile suisa kahju tekitada. BodyLabi personaaltreener jälgib klienti igakülgselt alates hetkest, kui klient klubisse tuleb, ning hetkeni, mil ta klubist lahkub. Isikliku instruktori abiga liigub inimene kiiremini edasi ning saavutab soovitud tulemuse.

Oluliseks nüansiks on ka see, et BodyLabis treenib ühes saalis maksimaalselt kolm inimest. Kui tavaliselt kipub jõusaalides olema nii, et erinevate trenažööride järgi tuleb oodata, siis siin pole nii. Kõigil on oma kava ja vahendid õigel ajal olemas. Loomulikult saab iga treenija kogu vajaliku tähelepanu ning hubaselt tunneb end ka vähetreenitud inimene.

Personaaltreener koostab igale kliendile individuaalprogrammi. Ta mitte ainult ei vali optimaalse füüsilise koormuse, vaid määrab ka õige režiimi ja toitumise. Just tasakaalustatud ja tervislik toitumine, mitte dieet, on veel üks olulisi tegureid edu saavutamisel. Kui istuda musta leiva ja vee peal, on tulemuseks elementaarne kurnatus, mis toob organismile tohutut kahju. Treeningud muutuvad ebaefektiivseks, inimesel on raske harjutusi teha, tekivad pearinglus ja nõrkus. Instruktor koostab kliendile üksikasjaliku graafiku, sõltuvalt kliendi vabast ajast: mis aja eest peab enne trenni minekut sööma ja millal tuleb süüa pärast treeningut, soovitab spetsiaalset menüüd. Inimene peab vaid mõistma, et individuaaltreeningud tagavad edu kiiremini ja kindlamalt.