GENIAALNE KURITEGU: Ida-Viru daam viskas noormeest koeraga 

Ainuüksi eelmisel aastal seisis Darja kohtu ees neljal korral. Väärteos on Darjat karistatud 15 korda. Vangi pandi ta järjekordse vägivallatsemise pärast eelmisel hilissügisel 1,5 aastaks, kuid kuu aega hiljem oli ta taas enda kevadise koeraviske pärast kohtu all. Lisaks koerale saatis Darja noormehe poole veel sõnavalingu ja kivi, millega pihta saades tekkis noormehele kolme sentimeetrine peahaav.

Darja on kohtutes vilunud käija - ta on peksnud enda last, meest, ämma. Vangi pole teda tahetud panna, sest daam kasvatab lapsi, ka eelmise aasta sügisel sündis Darjale uus ihuvili. Kahjuks on daamil alkoholiviga ja seetõttu on hetkel käsil Darjalt vanemlike õiguste äravõtmine.