J-Lo peig saatis enne kihlust pornotähele seksisõnumeid? 

Brititar Zoe (44) rääkis The Sunile, et tutvus Alexiga (43) ühise sõbra kaudu. Mullu detsembris hakanud nad Rodriguezega teineteisele sõnumeid saatma. Õige pea aga alustanud Alex mesijuttu, et rinnakas blondiin temaga isiklikult kohtuks ning ka mõne sõbranna kaasa võtaks - eesmärgiks olnud grupikas.

A-Rodiks kutsutava spordikuulsuse sõbrad on modelli väited põrmustanud, kuid Zoe kinnitab, et tema jutt on tõsi - kui Jennifer selles veenduda soovib, pöördugu aga lahkesti tema poole. Ent kuulus paar ei lase end skandaalist häirida: esmaspäeval avaldas Alex Jenniferiga ühisfoto ning kirjutas: „Sellel kaunitaril algavad homme filmivõtted.“ New York Posti teatel kehastab Lopez filmis „Hustlers“ striptiisitari ja tema ekraanipartner on räppar Cardi B.