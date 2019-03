Swedbanki Stockholmi kontoris toimus haarang

Swedbank edastas pressiteates kinnituse, et Rootsi majanduskuritegude uurimise talitus (EBM) korraldas Swedbanki peakontoris Sundbybergis läbiotsimise.

EBM on oma Twitteri kontol jaganud, et haarang on seotud potentsiaalselt salastatud siseinfo jagamisega. Hetkel ei ole kedagi otseselt üheski konkreetses kuriteos süüdistatud.