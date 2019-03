MÄRTS PILDIS | Ossinovski saabus Kadriorgu igluga, Nurmiko aiand tõusis fööniksina tuhast, Kallasel tõmmati vaip alt 

Tartu endine abilinnapea Artjom Suvorov mõisteti kohtus õigeks. Aldo Luud

Põlenud lambalaut Aldo Luud

Rohkem kui poolelt tuhandelt lambalt peavarju võtnud tulekahju märkas taluperenaine kella 5.45 ajal, kui ta hakkas ettevalmistusi tegema leivaküpsetamiseks. Olukorra tegi veelgi dramaatilisemaks see, et 1000 ruutmeetri suurune laut on küll kivist, kuid üle hoovi asuv elumaja mitte. Laudaga sama katuse all olid ka mahutid nelja tonni diiselkütusega. Õnneks ei puhunud tuul tulekahju ajal elumaja suunas.