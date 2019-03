Kaja Kallas: meil on alternatiivne plaan, kuidas väärata KEI võimuliitu 

Kas kavatsete viia mõtte, et peaministrikohta võiks pakkuda Keskerakonna esimehele, erakonna juhatusse arutamisele?

Minu väljaütlemine oli tingitud sellest, et minu meelest pole õige, et Eesti riik ohverdatakse ühe inimese võimuambitsiooni nimel. Kui see on vajalik Eesti tuleviku jaoks, siis mina isiklikult kindlasti sellest toolist kinni ei hoia. Aga samas on see meie valijate ja erakonna seisukohast täiesti ebaloogiline, et seda selliselt praegu pakkuda. Oleme saanud kõvasti rohkem hääli… Loomulikult arutame juhatuses, mis on meie võimalused seda koalitsiooni väärata.

Kas see mõte on juhatuse järgmise koosoleku päevakorrapunkt?

Juhatuse koosolek on neljapäeval. Ei, meil sellist punkti kindlasti ei ole. Arutame üldiselt edasist tegevusplaani.

Kui te ütlete ETVs välja, et oleksite nõus loobuma peaministrikohast, kas see siis ei ole konkreetne pakkumine Jüri Ratasele?

Ei ole. Kui kuulate terve saate ära, siis see, mis ma seal ütlesin, oli täpselt see, et minu arvates ei ole õige Eesti riiki ohverdada ühe inimese võimuambitsioonidele. Kui see on vajalik, siis mina isiklikult oleksin valmis, aga ma ei usu, et erakond või meie valijad sellest aru saaksid. See ei ole pakkumine.

Millist tagasisidet olete saanud saates kõlanud mõttele?