LAPIKU MAA JAHIL: vandenõuteoreetikud valmistavad ette kruiisi maailma äärele 

Lapiku Maa kogukonnas eksisteerib erinevaid arvamusi, milline see paljukõneldud lame Maa ikkagi välja näeb. Üks levinumaid kujutluspilte on selline: Maa on lapik ketas, mida ümbritseb jääbarjäär, mis takistab kõigel üle planeedi ääre kukkumast. Vandenõuteoreetikute sõnul võib barjäär olla kilomeetreid lai ning 50 meetrit kõrge. „Jäämüür hoiab ookeane tagasi. Maadeavastajad on seda barjääri nimetanud Antarktikaks,“ väidab Lameda Maa Kogukond.

Kruiisile minevaid „lamemaalasi“ võivad ees oodata mitmed raskused. Kruiisilaevade navigatsioonisüsteemid on ehitatud teadmisega, et maakera on kerakujuline. Pea kogu maailma läbi sõitnud endine kruiisilaeva kapten Henk Keijer väidab, et laevade GPS tugineb 24 satelliidile, mis loomulikult arvestavad maa kumerust. Vandenõuteoreetikutel võib tekkida raskusi ka sellise laevameeskonna kokkukogumisega, kes arvaksid, et Maa on lapik. „Ma pole kunagi kohanud laevakaptenit, kes usub, et Maa on lame,“ teatas Keijer.