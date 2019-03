Aasta parim muusikaettevõtja ja mänedžer Toomas Olljum: Kerli on tõestanud, et eestlane võib kirjutada globaalse hiti 

Mis teeb muusikast hea muusika?

Mänedžeri tööd peetakse tänamatuks (nagu Mihkel Raud muusikamänedžeri nominente välja hõigates naljatamisi ütles). Kas sellel lausel on sees teatud tõetera?

Neid naljakaid ütlemisi on omajagu kuuldud, à la kui artistil läheb hästi, siis on artist suurepärane; kui artistil ei lähe hästi, siis on mänedžer kehvake. Ma usun, et tegelikkuses see nii ei ole. Minul ja meie tiimil on artistidega vedanud – nad on meile väga head ja mõistvad partnerid.

Räägi lähemalt algusest, mil muusikaettevõtluse ja muusika manageerimisega tegelema hakkasid. Kas selles valdkonnas on midagi drastiliselt muutunud? Või on põhitõed jäänud samaks?

Esimest korda puutusin selle ametiga kokku, kui ise kunagi bändi tegin. Tänavu saab sellest siis 20 aastat. 2007. aastal alustasin aga ”ametlikult” ansambliga Dahling. Mul võttis muidugi omajagu aega, enne kui suutsin peeglisse vaadates endale öelda, et ”nüüd olen mänedžer”. Eks põhitõed on ikka samad. Aga loomulikult on maailm väga palju muutunud – töö on läinud mitmekülgsemaks ning põnevamaks.

Millest sai alguse sinu huvi muusika ja selle „köögipoole“ vastu?