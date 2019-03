Eesti uudised Riigilt rekordraha saavad garaažide omanikud kurvastavad Risto Berendson , täna, 20:05 Jaga:

Eesti riik maksab Tallinnas Peterburi tee 4 garaažiühistu Rail Balticu huvides võõrandamise eest omanikele kokku üle 500 000 euro. Ühistu juhatusse kuuluvad Vladimir Kadel (vasakul) ja Bronislav Staškevits ütlevad, et see on garaažide head asukohta arvestades igati normaalne pakkumine. Erki Parnaku

Tallinna Rail Balticu alguspunktiks planeeritud tulevase terminali kohal laiutavad viimaseid päevi paarkümmend väsinud ilmega garaažiboksi. Riik ostab need järgmisel nädalal 505 119 euroga omanikelt ära. See on Rail Balticu maade võõrandamisprotsesside rekordhind – viis korda enam kui nende garaažide bilansiline väärtus. Garaažiomanikud on aga nukrad.