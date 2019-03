Allikmaa ERRi juhi Roose ja operaatorite tülist: „Kas selles on midagi üllatavat?“ 

Erik Roose tõi endale kurjad kommentaarid kaela jutuga televisiooni tulevikust: „See on nüüd selline avalik saladus, aga ega see, kes üldplaani võtab, ei ole kõige-kõige võib-olla kiirem ja krapsakam operaator. Ta on selline… noh, kõva keskmine, kõva keskmine töömees, aga kuna tal on lihtsam funktsioon, siis ma juhina arvan, et see läheb esimesena niiöelda robotiseerimiseks.“