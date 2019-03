Juhtkiri | Aastatepikkune menetlemine kui kohtuväline represseerimine 

Selline probleemiasetus on enam kui õigustatud ning ka riik on teatud juhtudel sellest aru saanud – Edgar Savisaart tervise tõttu kohtupidamisest vabastades vältis riik riski, et asjaolude halva kokkulangemise korral võinuksime rääkida kohtualuse surnuksmenetlemisest. Loogika ütleb sedagi, et mõistlik menetlemine ei saa ajaliselt olla kordades pikem, kui võimaliku süüdimõistmise korral oleks seaduses ette nähtud vanglakaristus. Uurimise venimine võib viidata kahele asjaolule: et süüdistus ei pruugi olla kohtupidamiseks piisavalt vettpidav ning seda silmas pidades survestatakse kahtlustatavat kokkuleppele minema ja ise end süüdi tunnistama.

Kõnealusel juhul Suvorov end süüdi ei tunnistanud ja väljus kohtust võitjana, jättes oma suured kohtukulud riigi kanda, kuid ka aastatepikkune uurimine polnud kindlasti odav. Tagatipuks torkab silma, milliseid jõupingutusi tegi riik, saates agendi korduvalt abilinnapea juurde konjakit ja kinkekaarte kaela määrima, nii et isegi kohtu hinnangul oli see tegevus liiga aktiivne ja pealetükkiv. Muidugi on kahtlustatavate huvides näidata asju neile soodsas valguses, kuid Suvorov mõisteti ju õigeks ja prokuratuur jäi pika ninaga.

Vastukaaluks peaks prokuratuurgi avalikult põhjendama, milline on avalik huvi aastaid menetleda politseiagendi poolt poliitikule korduvalt sokutatud konjakipudeli vastu võtmata jätmist. Samasse kapsaaeda läheb kivi hiljuti kajastatud markantse juhtumi puhul, kus inimene istub uurimisalusena ilma süüdimõistmata juba neli aastat kinni ning lõppu sel lool ei paistagi. Kui prokuratuuril on aega küll, siis ajataju on erinev, sõltuvalt sellest, kummal pool vangla ust ootaja asub.