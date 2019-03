Seisukoht | Mõttetud nõukojad 

Igasuguste nõukogude ja komisjonide vajalikkus on nagu ikka ilusti ära põhjendatud. Vastloodud nõukoda aitab luua veelgi terviklikuma pildi inimeste elu varjutavatest muredest ning selle liikmed mõtlevad, kuidas olukorda terves Eestis parandada. Kõik on väga tore, aga Eestis on inimõigused kaetud ju igas asendis ning on olemas ka institutsioonid, kuhu häda korral pöörduda.

Küsimus on hoopis selles, et meil on onupoja- ja parteipoliitikast läbi imbunud liivakastivabariik, kus on süsteem ja on rahvas. Neid komisjone tulgu kas või sada, kuid rahva ega üksiku inimese elu see kergemaks või õiglasemaks ei tee.

Väike näide. Tartus kahtlustab üks varajastes kuuekümnendates naine, et linnavalitsusse ei saanud ta tööle oma ea tõttu. Enamgi veel, vastava hariduse ja töökogemusega naist isegi ei kutsutud vestlusele. Mõistagi võivad ka nooremal ja vähemharitumal inimesel olla oskused, mida kogenumal ja haritumal ei ole, kuid see on teine teema.