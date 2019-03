Kiri | Oravad ja sotsid ei austa eesti rahvast 

Olen seda meelt, et EKRE kaasamine valitsusse võib tuua riigi poliitilises ja majanduselus mõningase muutuse. Praegused konsultatsioonid Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel on nii mulle kui ka paljudele mitte ainult maainimestele, vaid ka linnainimestele meelepärased. Ise olen öelnud, et tulgu või viletsam valitsus, aga peaasi et midagi hakkaks Eesti riigis muutuma. Tõsi, mõned EKRE ütlemised pole ka mulle meelepärased, aga austan neid sellepärast, et nad julgevad oma seisukohti avaldada, neid kaitsta ja need seisukohad ei kahjusta Eesti rahvast.