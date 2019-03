Helmede vastus Eesti siseministritele: pöördumise peaks saatma Reformierakonnale ja sotsidele 

Õhtuleht avaldab Helmede pöördumise täismahus:



Toetame endiste siseministrite üleskutset hoida Eestis rahvuslikku suveräänsust, stabiilsust ja korda. Paraku on nad oma kriitilise pöördumise saatnud valele aadressaadile.

On kahetsusväärne, et meil on kaksteist endist siseministrit, kes kas ei tunne ära libauudist või osalevad teadlikult selle levitamises, tõstes sellega ühiskondlikku temperatuuri.

Viimased kaks nädalat on Reformierakond ja sotsid tegelenud legitiimse poliitilise protsessi õõnestamisega, varjamata seda, et oma ideoloogia võimul hoidmine on neile tähtsam kui demokraatia.

Kõik need inimesed, kes on kuulanud meie pühapäeval eetris olnud saadet „Räägime asjast“ – ja mitte piirdunud internetitrolli poolt arvutis kokku lõigatud libaklipi või kontekstist välja rebitud tsitaatidega online-meedias – teavad hästi, et me ei ole kedagi vägivallale üles kutsunud.

Juhtisime raadiosaates tähelepanu, et sotside ja Reformierakonna üles köetud paanika tulemusel võivad inimesed tulla tänavale ja piisab vaid tiku viskamisest, kui toimub plahvatus. Hoiatasime neid erakondi edasise hüsteeria õhutamise eest. See ei ole ähvardus ega üleskutse vägivallale. Vastupidi, kutsusime inimesi üles tänavale mitte tulema.