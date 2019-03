Juhan Mellik | Vandenõuteooria: EKRE teeb vaid suurt rollimängu  

Vahel tahaks katta kinni silmad-kõrvad Eesti avaliku ruumi vallutanud poliitilise kirgede tormi ees. Nõnda, et ühelt poolt ei peaks kuulama sallivuslasi-aktiviste, kes kohe vabariigi kaitsele tormavad. Ning teiselt poolt saaks ignoreerida konservatiivide igavest ohvrimängu ja paranoilisust.

Vaid säärases sügavas meelevaikuse seisundis võib pähe tulla mõte: äkki on see kõik lihtsalt üks peenelt orkestreeritud mäng? Suur karneval, kus kõik etendavad oma rolli nõnda innukalt, et jäävad isegi seda uskuma?

EKRE täidab oma osa

Kunagi paarkümmend aastat tagasi levis teatud ringkondades mõttekäik, et Keskerakonna ja Edgar Savisaare triumf kohalike venelaste seas on tegelikkuses geniaalne taktikaline käik. Selle teooria järgi ei saanukski mingit reaalset iseseisvat Vene erakonda tekkida, sest kõik hääled lähevad Savisaarele. Tema võib aga suud pruukida ja lubada palju tahes, võimule nagunii ei pääse. Teised, niinimetatud valged jõud, saavad sel ajal reaalselt riiki juhtida ja Eestit Euroopasse tüürida. Võidavad kõik.

Edgar Savisaar on juba peaaegu ajalugu ning Keskerakondki ammugi mitte enam see, mis ta oli varem. Mis oleks aga, kui ammust Keskerakonna rolli täidab praegusel ajal hoopis Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE)? Täiesti teadlikult ja kokkulepitult.

Venelaste peale mängimine on juba ammu ära tüüdanud ja pole 21. sajandil mitte enam eriti kindel käik. See-eest leiab Maarjamaalt paljusid teisi, kelle häält pole justkui eriti kuulda. Nende nimetamiseks on ajakirjanduses leiutatud rohkelt eufemisme: kaotajate põlvkond, teine Eesti, tädi Maali, lihtne inimene, kalevipojad. Tahtmata küll kedagi solvata, aga ühesõnaga säärane seltskond, kelle seas on EKRE-l eriline menu.

EKRE saabki neile etendada vaeste ja rõhutute päästja osa, mis varem kuulus konkurentsitult Keskerakonnale. Nüüd tuleb võtmetähtsusega küsimus: kui siiras see roll ikkagi on? Kuluaarides sosistatakse mõnda aega, et juba enne valimisi kõlas erakonnas käsk liigset suupruukimist ja vastandumist koomale tõmmata. Seda võib tajuda ka ajakirjaniku igapäevatöös.